Blue Origin financée par la vente d’actions Amazon ?

1 milliard de dollars transférés d'Amazon à Blue Origin... chaque année ?

Le tourisme spatial comme prochain gros projet de Jeff Bezos ?

Modifié le 06/04/2017 à 12h31

Jeff Bezos, qui est monté sur la deuxième marche du podium des plus grosses fortunes du monde et menace même Bill Gates, a trouvé une solution toute faite : il va vendre des bouts d'Amazon pour renflouer Blue Origin.Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, détient près de 17 % du géant du e-commerce valorisé 433,8 milliards de dollars. C'est de là que Bezos tire la grande majorité de sa richesse personnelle estimée à 75,6 milliards de dollars qui lui permet de fluctuer entre la deuxième et la troisième place des plus grosses fortunes du monde (il est en compétition avec Warren Buffet).Du coup, il a trouvé une manière simple de financer Blue Origin et son ambition de tourisme spatial, ambition poursuivie également par Richard Branson avec son entreprise Virgin Galactic (et peut-être Elon Musk avec SpaceX) : vendre pour 1 milliard de dollars d'actions Amazon chaque année.L'annonce de ce business plan un peu particulier, notamment car Bezos ne semble pas enclin à chercher des investisseurs via des levées de fonds mais compte financer lui-même Blue Origin, a été faite lors du 33e Space Symposium qui s'est tenu le 5 avril 2017 à Colorado Springs. Naturellement, le fait que le premier vol touristique de Blue Origin soit prévu pour 2018 oblige Jeff Bezos à accélérer les choses.Son lanceur New Shepard et la capsule qui va avec, notamment, doivent encore être testés : le lanceur a réussi 5 lancements et atterrissages mais aucun test habité du module de transport des touristes n'a encore été réalisé.