Réparabilité : Apple, Microsoft et Samsung mis au piquet

Le Surface Laptop de Microsoft obtient la note de zéro

Il y a tout de même des bons élèves

Modifié le 27/06/2017 à 14h23

Sans surprise, le classement pointe du doigt trois géants de l'industrie régulièrement critiqués pour l'impossibilité de réparer leurs appareils : Microsoft, Samsung et Apple.Publié le mardi 27 juin 2017, le classement Greenpeace et iFixit de la réparabilité pointe du doigt la firme de Redmond et sa dernière création, le Surface Laptop. Déjà critiqué lors de sa sortie en tant que véritable « cauchemar » pour les réparateurs, il obtient la pire note possible : zéro pointé. «» écrit iFixit sur son site : les composants sont collés ou soudés et le site conclut qu'il est impossible de tenter de le réparer «».L'éternel concurrent de Microsoft, Apple, n'est pas en reste. Régulièrement pointé du doigt par iFixit, il obtient des 1 et des 2 sur 10 pour ses iPad 5, iPad Pro 9.7, MacBook Pro 13 pouces Touch bar ou encore Retina MacBook 2017. De quoi faire dire à Greenpeace que ces entreprises contribuent «» selon les propos de Gary Cook, membre de l'ONG aux Etats-Unis.Samsung aussi est pointé du doigt par le classement, mais dans la catégorie smartphones. Les Galaxy S7 et S8, les deux derniers smartphones haut-de-gamme de la marque sud-coréenne, obtiennent les pires scores de leur catégorie : 3 et 4 respectivement.Inversement, Greepeace et iFixit font l'éloge d'autres constructeurs : Fairphone, Dell et HP. Ils ont tous prévu des composants de réserve, ont des appareils facilement démontables et réparables et, surtout, laissent à disposition du grand public les manuels pour les réparations, permettant aux bricoleurs de ne pas devoir faire appel à des services spécialisés et payants.