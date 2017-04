Marissa Mayer va quitter Yahoo et toucher 187 millions de dollars

187 millions de dollars de bonus de départ

Marissa Mayer ne participera pas à Oath

Modifié le 26/04/2017 à 12h21

La rumeur courait dans la Silicon Valley : malgré la volonté de Marissa Mayer de rester chez Yahoo une fois la vente effectuée, elle serait poussée vers la sortie. Lesemble la confirmer.L'actuelle PDG de Yahoo va, selon les informations que lepublié le 25 avril 2017, quitter Yahoo. L'opérateur Verizon, qui a accepté de débourser plus de 4 milliards de dollars pour acquérir les activités Internet de l'ancien géant américain en crise depuis des années, n'aurait pas l'intention de la garder dans ses équipes. Plusieurs cadres dirigeants de Yahoo devraient également partir lors de la vente.Marissa Mayer devrait toutefois toucher le gros lot. Sa place de PDG de l'entreprise lui confère plusieurs bonus en stock options qu'elle pourra réclamer lors de son départ. Lea calculé que, tout cumulé, elle devrait toucher 187 millions de dollars ce qui comprend, entre autres, son salaire, les bonus et son parachute doré de près de 23 millions de dollars.Les révélations duconfirment donc la rumeur relayée en avril 2017 par le site ReCode qui voulait que Marissa Mayer ne fasse pas partie de Oath, la nouvelle filiale Internet de Verizon. Cette dernière, qui devrait être chapeautée par l'actuel PDG d'AOL, Tim Armstrong, devrait englober AOL, Yahoo ainsi que plusieurs autres entreprises dont le Huffington Post.Tim Armstrong pourrait avoir été celui qui a décidé du sort de Marissa Mayer et de plusieurs cadres de chez Yahoo. Et il semblerait bien que Marissa Mayer ne fasse pas partie de ses choix.