Oath : la fusion de Yahoo et AOL sans Marissa Mayer

Oath : la nouvelle marque qui englobe Yahoo, AOL, le Huffington Post et bien d'autres

Marissa Mayer quitterait finalement Yahoo

Modifié le 04/04/2017 à 09h03

Les internautes n'ont pas forcément bien accueilli la nouvelle marque : si Oath signifie "" en anglais, une acception un peu plus rare du mot signifie "gros mot, juron, insulte".Tim Armstrong, à la tête de la division AOL de Verizon, a twitté le 3 avril 2017 la nouveauté : à l'été 2017, Verizon dévoilera Oath, sa nouvelle marque censée englober l'intégralité de ses activités média Internet. Les deux géants des débuts d'Internet Yahoo et AOL en feront partie, tout commeainsi que plusieurs autres marques. Elles seront plus d'une vingtaine en tout à être placées sous ce nouveau nom, sans pour autant disparaître : Yahoo, AOL ou le Huffington continueront d'exister.Il y a de fortes chances que cette nouvelle filiale qui se veut "", selon les propos tenus par AOL, sera dirigée par Tim Armstrong, bien que rien n'ait été annoncé officiellement. Mais cette thèse est confortée par une autre rumeur qui court dans la Silicon Valley.La scission de Yahoo et la vente du coeur de métier à Verizon ont laissé en suspens l'avenir de la figure majeure de ce changement : Marissa Mayer. La PDG du géant Internet avait annoncé son intention de rejoindre les équipes de Verizon une fois la vente réalisée.Mais selon Recode , ce ne serait pas le cas. Une rumeur insistante laisserait penser que finalement, Marissa Mayer serait sur le départ et ne rejoindrait pas la nouvelle aventure Oath. D'ailleurs, au sein de l'équipe dirigeante de Yahoo, plusieurs changements seraient à l'oeuvre et, toujours d'après le site Recode, Tim Armstrong aurait le pouvoir de décider qui reste et qui part.