On connaît l'adresse du Mi Store parisien et les cadeaux offerts à l'ouverture

Ouverture du Mi Store à Paris le 22 mai prochain

Xiaomi, niveau 1 des smartphones en Chine

Modifié le 18/05/2018 à 14h20

Le principal argument de Xiaomi est sa politique tarifaire. Loin des hausses de prix de ses célèbres concurrents, les produits Xiaomi, des téléphones au tablettes en passant par tous les produits high-tech, sont à des tarifs largement inférieurs au marché - la marque promet moins de 5% de marge - tout en proposant des produits extrêmement compétitifs.C'est désormais officiel, Xiaomi vient de dévoiler aujourd'hui mêmeComme nous pouvions nous y attendre, il s'agira d'une boutique à Paris qui viendra renforcer la présence du constructeur en Europe.Cette boutique trouvera sa place au. Elle ouvrira ses portes le 22 mai 2018 à 17 heures.A l'occasion de cette inauguration, la marque promet, dont pas moins de 3 smartphones, des accessoires, des objets connectés et même des trottinettes. Bref, tout ce que Xiaomi a à vendre. Ce jour-là, le magasin restera exceptionnellement ouvert jusqu'à 21 heures.Après cela, les horaires d'ouverture seront du lundi au samedi de 10 heures à 20 heures.Depuis sa percée dans le marché très concurrentiel des produits high-tech, Xiaomi est devenuSa gamme de produits est très variée et comprend smartphones, tablettes, accessoires, objets connectés, trottinettes, purificateur d'air, machine de cuisson pour le riz et bien d'autres choses encore.Son développement n'a pas de limite à tel point que la marque est devenue numéro 1 en Inde et réalise de meilleures chiffres de vente qu'Apple en Espagne.Il ne reste plus qu'à savoir si son implantation en France sera couronnée de succès et lui permettra de gagner des parts de marché dans l'hexagone. Le site Xiaomi France devrait ajouter un nouveau pilier à la communication de l'entreprise et permettre aux clients d'y passer commande.