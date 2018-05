Xiaomi dévoile le Mi 6X, son dernier smartphone milieu de gamme

Pas de prise de risque concernant le design

Des caractéristiques techniques intéressantes

Modifié le 26/04/2018 à 17h01

Les premières images du smartphone étaient connues depuis quelques temps, son officialisation confirme ce qu'ont pensait déjà savoir : non, le design du nouveaune sera pas révolutionnaire.Équipé d'un grand écran de 5,99 pouces capable d'afficher en 2160 x 1080 et d'un contraste de 1500:1, le nouveau téléphone de la firme se contente plus ou moins de reprendre la façade deseten la couplant à un châssis en métal brossé.Pourvu d'un double module photo composé de deux optiques l'une au-dessus de l'autre, le design de ces dernières n'est pas sans rappeler celui du dernier-né de la marque à la pomme, l'iPhone X.Concernant l'ergonomie, rien de bien nouveau de côté-là non plus puisque la tranche droite du téléphone est équipée de 3 boutons, tandis que le lecteur d'empreinte reste sur la face arrière. Une formule efficace et déjà éprouvée sur de nombreux modèles de la marque.Si le design du petit nouveau n'a rien de vraiment révolutionnaire, sa fiche technique, elle, marque tout de même une belle évolution sur certains points par rapport à son prédécesseur.Concernant le processeur, on passe d'un Snapdragon 625 à 2 GHz à unoffrant la même puissance, couplé à 4 ou 6 Go de RAM selon la version. La mémoire interne affiche une capacité de 64 ou 128 Go.Les progrès les plus intéressants du modèle semblent se trouver au niveau de l'appareil photo, puisque ce nouveau MI 6X est équipé d'un double capteur à l'arrière. Le premier, IMX486, propose 12 millions de pixels et est surmonté d'une optique à l'ouverture f/1.75. Le second, IMX376, propose la même ouverture mais grimpe à 20 millions de pixels. Les capteurs proposent respectivement une taille de pixel de 1,25 et 2 µm.Xiaomi explique que cette architecture particulière permet au téléphone la création de flous d'arrière-plan () particulièrement réalistes. D'après l'entreprise, le MI 6X est également capable, grâce à une IA, de reconnaître jusqu'à 206 scènes différentes.Côté autonomie et connectivité, le MI 6X embarque une batterie de 3010 mAh rechargeable par un port USB-C compatible recharge rapide, un capteur infrarouge, le Bluetooth 5.0, une puce GPS et enfin, le Wi-Fi 802.11 ac.Lesera proposé en Chine dès le 27 avril en coloris noir, rouge, rose, or et bleu. Son prix de lancement sera depour le modèle équipé de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage,pour la version possédant 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne, etpour la version embarquant 128 Go de stockage interne couplés à 6 Go de mémoire vive.