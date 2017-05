Rumeurs autour d’une future PlayStation 5 dès 2018

Résister au raz-de-marée Microsoft

Une annonce à l'E3 ?

Une annonce qui va peut-être écoeurer tous ceux qui ont investi dans la PS4 Pro sortie tout juste l'an dernier ...La rumeur affole les forums de gamers : alors que sa PS4 va bientôt fêter ses 4 ans, Sony projetterait de sortir son successeur dès l'an prochain. L'information a été révélée par un certain Damian Thong, analyste chez Macquarie Capital Securities, et que l'on peut prendre au sérieux : c'est lui déjà qui avait annoncé le premier la sortie d'une PS4 Pro et d'une PS4 Slim, avant même les premières annonces de Sony.Pourquoi un tel empressement à sortir une PS5 ? Confortablement installé dans son rôle de leader du marché des consoles de salon, Sony redouterait l'arrivée future de la Scorpio de Microsoft, présentée comme un monstre de puissance capable de bousculer dangereusement la PS4 sur les jeux en 4K ou la réalité virtuelle, future tendance lourde du marché du gaming. Microsoft développerait une véritable stratégie de la tenaille, en s'apprêtant à lancer en parallèle de la Scorpio un nouveau service destiné à s'imposer comme un Netflix du jeu vidéo, avec une offre de jeux en cloud à 9,99 euros par mois pour les joueurs sur PC. Sans parler également de l'immense succès populaire de la Switch, qui replace Nintendo en position de force !Pour Sony, l'enjeu est colossal : rien de moins que sa survie, alors que sa division console maintient à flot presque à elle seule le bilan financier du groupe, les autres domaines (téléphonie, télévision) en retard face à la concurrence chinoise et coréenne.Une PS5 dès 2018 signifierait aussi que la PS4 deviendrait la machine ayant eu le plus court cycle de vie chez Sony : à peine 5 ans, quand les PS3 et PS2 auront l'une et l'autre vécu glorieusement pendant presque 10 ans chacune... On en saura plus sur les intentions de Sony au prochain Salon E3 cet été.