SFR facture 29,90 euros l'installation de sa box

Les techniciens se déplacent 7 jours sur 7 en région parisienne

Installation de la box : SFR gagnera-t-il le pari de la rentabilité ?

Modifié le 25/08/2017 à 16h39

Comme le montrent les sondages aussi bien que les données de l'Arcep, SFR déçoit ses abonnés au risque de multiples résiliations. Résultat : l'entreprise cherche à proposer des services supplémentaires. La dernière trouvaille de l'entreprise dans ce domaine est de proposer une installation payante de la box. Ou plutôt, son branchement, car les box Internet modernes sont extrêmement simples à installer : il suffit de la brancher sur secteur, d'attendre que se fasse la mise à jour, puis connecter le câble à son ordinateur.Le service est proposé en partenariat avec Mesdepanneurs.fr et n'est pour l'instant disponible qu'à Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne. Les plages horaires proposées sont très larges : la venue du technicien peut être programmée de 8h à 21h, 7 jours sur 7. À noter que le client a toujours le choix de brancher lui-même sa box, sans payer les fameux 29,90 euros.Un aspect de ce service peut toutefois s'avérer intéressant pour les personnes seules et les moins technophiles, principalement les personnes âgées. Moyennant 15 euros de plus, le client peut bénéficier d'une formation d'une heure à l'utilisation de sa box. Sur cette catégorie de la population, la stratégie de SFR peut très bien s'avérer gagnante : en un seul point de contact, l'opérateur leur vend ses services de télécommunications et une aide informatique assurée par un prestataire extérieur. Cette formation peut être prise en plus du service d'installation tout comme indépendamment de celui-ci, à tout moment.Reste à voir si ces services seront proposés dans d'autres régions françaises, notamment dans les communes rurales, où des besoins existent également. Il sera par ailleurs intéressant de savoir si la demande sera au rendez-vous, car le lancement d'un tel service nécessite un investissement préalable en termes de formation des intervenants.