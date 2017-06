Altice (ex-SFR) embarque Netflix sur ses box

Netflix sur la box : aucun intérêt pour les jeunes

Les familles et les abonnés SFR Family apprécieront

Modifié le 12/06/2017 à 17h46

Orange et Bouygues Telecom l'ont déjà fait, Altice vient de les rejoindre : à compter du 13 juin 2017, ses abonnés pourront. Cette démarche confirme la volonté d'Altice d'être perçu non plus comme un simple opérateur de télécom, mais comme un fournisseur de contenus.Les abonnés y ont-il intérêt ? La Génération Y probablement pas : lorsqu'on habite seul, dans un studio, et qu'on a peu d'argent, la télévision ne figure pas parmi les objets de première nécessité. Tout comme le téléphone fixe, c'est un objet que les jeunes n'affectionnent pas particulièrement : leur smartphone et leur ordinateur portable leur suffisent. De plus, les jeunes s'intéressent de moins en moins à la télévision, lui préférant la vidéo à la demande, proposée sur Internet. Et de toute façon, lorsqu'on a une télévision, il suffit d'y connecter son ordinateur via un câble HDMI pour regarder Netflix, YouTube et tout ce qu'on veut sur grand écran. Pour cette catégorie sociale, l'intérêt d'avoir Netflix sur la box est donc nul.En revanche, les familles peuvent y trouver un certain intérêt : lorsque l'ordinateur familial est occupé, le reste de la famille peut. Les personnes non technophiles, ignorant l'existence de câble HDMI, seront sans doute elles aussi preneuses de cette offre. Enfin, il y a l'aspect incitatif : comme la saisie de données de la carte bancaire n'est plus nécessaire (le coût de l'abonnement est reporté sur la facture Altice habituelle du client), cette présence directement sur la box peut aider les deux géants à. Et comme toujours chez Netflix, le premier mois est offert. Par ailleurs, les abonnés SFR Family (l'offre de contenus la plus étoffée que propose l'opérateur) pourront bénéficier non pas d'un mois, mais de six mois offerts.Pour le client, le prix de Netflix reste inchangé : l'abonnement "1 écran", quel qu'il soit (ordinateur, smartphone, tablette ou télévision),. Le coût est donc supporté soit par Altice, soit par Netflix, soit conjointement par les deux sociétés : sur ce sujet, elles souhaitent rester discrètes.