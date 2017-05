SFR : changement de nom avant l’été ?

Vers la fin de SFR en mai 2017 ?

Quel sera le nouveau nom de SFR ?

Modifié le 05/05/2017 à 14h02

Celle qui n'était qu'une rumeur insistante pourrait devenir réalité bien plus tôt que prévu : au lieu de 2018 comme soupçonné, SFR pourrait changer de nom avant l'été.SFR a un problème d'image : le service s'est dégradé, selon les consommateurs, depuis le rachat par Numericable et le groupe a plusieurs enquêtes et amendes qui entachent son nom. Patrick Drahi, à la tête de la maison-mère de l'opérateur, Altice, est accusé de "", soit d'avoir pris le contrôle de l'entreprise avant la validation de la fusion avec Numericable par l'Autorité de la Concurrence.Altice aurait donc opté pour un changement radical de nom, comme le signalaienten avril 2017. Mais le journal parlait d'un changement en 2018 sans plus de précisions ; selon Satellifax le changement pourrait survenir bien plus rapidement. Le groupe Altice aurait l'intention d'annoncer le nouveau nom de SFR dès le 22 mai 2017.Satellifax, dans son article du 4 mai 2017, donne même le nom que la maison-mère de SFR aurait choisi pour son opérateur fixe et mobile. Un nom qui met la maison-mère au premier plan, puisque le nom choisi serait « Altice France », tout simplement.Un nom qui s'inscrit dans une optique mondiale pour Altice, dont les acquisitions se poursuivent partout dans le monde et, notamment, aux Etats-Unis. Le groupe pourrait alors opter pour des noms nationaux, mettant en avant Altice et le pays concerné, donnant une cohérence à l'ensemble au niveau mondial. Mais il faudra attendre l'annonce qui sera faite le 22 mai 2017 selon Satellifax, pour connaître réellement les intetions de Patrick Drahi et Altice.