Télécoms : les plaintes contre les opérateurs ont explosé en 2016

Plus de la moitié des plaintes concernent SFR

Résiliation des contrats : des plaintes en hausse de 134 %

Modifié le 29/03/2017 à 18h28

Comme chaque année, l'Association française des utilisateurs de télécommunications (Afutt) a publié son Observatoire des plaintes et insatisfactions. Il en ressort que 2016 a été une année particulièrement mauvaise et insatisfaisante pour les clients des opérateurs de télécoms : 5 020 plaintes ont été enregistrées, contre 3 344 en 2015, ce qui représente une forte hausse en un an.Comme en 2015, SFR reste l'opérateur qui concentre le plus la colère des utilisateurs : l'entreprise cumule à elle seule 61 % des plaintes pour l'Internet fixe (contre 12,4 % pour Free, 11,4 % pour Orange et 10,7 % pour Bouygues) et 51 % des plaintes dans le secteur du mobile (contre 13,6 % pour Bouygues, 12,8 % pour Orange et 10,7 % pour Free).La résiliation des contrats dans le secteur Internet, qui représente 15,8 % des plaintes, semble être devenue un véritable problème pour les clients : les insatisfactions à ce sujet ont connu une hausse de 134 % en un an. Dans le secteur du mobile, 13,7 % des plaintes sont relatives à la résiliation des contrats.En 2016, le principal motif de mécontentement concerne la qualité technique de l'Internet fixe (interruption de service et qualité de fonctionnement) : 26,9 % des plaintes ont été déposées à ce propos. Une situation que l'Afutt explique par le déploiement de la fibre sur le territoire national, «» pointe l'association.