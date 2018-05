Samsung : de nouvelles couleurs pour les Galaxy S9 et S9+

Lire aussi :

Des couleurs estivales qui réchauffent les Galaxy S9 et S9+

Le rouge, une mode chez les constructeurs

Modifié le 17/05/2018 à 15h49

Malheureusement, ces nouveaux coloris n'ont pas encore été annoncés pour la France. Il faudra se montrer patient ou l'importer depuis d'autres pays européens en attendant une possible sortie dans l'hexagone.LesNoir Carbone ,et le. Mais pour l'arrivée de l'été, Samsung a décidé de passer aux couleurs chaudes. Le géant sud-coréen sort deux nouveaux coloris pour ses smartphones : une version rouge bordeauxet une version dorée. Ils seront d'abord commercialisés uniquement en Chine et Corée du Sud. Il faudra attendre le mois de juin 2018 pour que ces teintes soient proposées dans d'autres pays. C'est à ce moment-là qu'elles seront disponibles en Australie, au Chili, aux Emirates Arabes Unis, au Mexique, en Russie et au Viêtnam. En Europe, on pourra en trouver en Allemagne et Espagne uniquement.A noter que seule la couleur change : les caractéristiques des smartphones Samsung resteront exactement les mêmes.Le colorissera l'un des «» sur le marché. La version dorée de Samsung est la première dotée d'une finition satinée qui enveloppe le smartphone d'une lueur douce. «», déclare le vice-président exécutif de Samsung Eletronics, Younghee Lee. «», poursuit-il en évoquant «».Mais Samsung n'est pas le seul à utiliser des couleurs plus énergiques. Apple par exemple sort un nouvel iPhone 8 et 8+ rouge. Mais pour d'autres raisons. Ce modèle rouge Ferrari est fabriqué avec PRODUCT(RED), une association co-fondée par le chanteur irlandais Bono du groupe U2, pour lutter contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme dans 8 pays d'Afrique (l'Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, le Rwanda, la Tanzanie, le Swaziland et la Zambie). Et une partie des bénéfices de ventes du smartphone rouge sera utilisée pour lutter contre ces maladies.