Note 9 et S10 : une sortie avancée pour laisser du temps au Galaxy X ?

La date de lancement et de sortie avancée pour les Galaxy note 9 et S10

Des lancements avancés pour faire place au Galaxy X ?

Modifié le 17/05/2018 à 10h28

Ce chamboulement du calendrier habituel serait dû au lancement d'une nouvelle gamme de smartphone Samsung : le Galaxy X, qui serait en fait le fameux smartphone pliable dont on entend des rumeurs depuis un certain temps.Selon un rapport du site Korea Herald , Samsung avance les dates de lancement et de sortie de ses smartphones. La production des écrans OLED de 6,38 pouces du Galaxy Note 9 aurait déjà commencé depuis le mois d'avril, soit deux mois avant le Galaxy Note 8 l'année dernière. D'après le rapport, le Galaxy Note 9 serait disponible dès le mois d'aout 2018, donc un mois avant la sortie du Note 8 en 2017.Le Samsung Galaxy S10 devrait aussi être dévoilé plus tôt par la firme sud-coréenne. Il pourrait être annoncé en janvier 2019 lors du CES 2019, soit un mois plus tôt que pour le Galaxy S9, qui a été annoncé en février 2018 et commercialisé dès le mois de mars. Le Galaxy S10 apparaîtrait avec une nouvelle technologie de lecture d'empreinte directement intégrée à l'écran.Si de nombreuses sources sous-entendent que le lancement avancé de la prochaine génération Samsung est dû à des ventes un peu faibles, ce ne serait pas la seule raison... Le géant Sud-Coréen pourrait préparer le terrain à une nouvelle gamme de mobiles. Plus précisément, Samsung souhaiteraitsortir son smartphone à écran pliable, le Galaxy X.Samsung prévoirait de lancer la production de l'écran OLED pliable en novembre, pour annoncer lefin février 2019 lors du MWC 2019 (Mobile World Congres) et donc lancer l'appareil tant attendu après le MWC 2019. «», a déclaré une source au site Korea Herald. Samsung accélère donc la cadence et préparerait l'arrivée de son appareil à écran pliable pour l'année prochaine. Reste à savoir si cette tactique permettra à Samsung de dépasser Apple et prendre ainsi la première place.