SM-G8850 : un Samsung Galaxy S9 « version iPhone »

Le Samsung G8850 : une fiche technique quasiment identique à celle du Galaxy S9

Samsung G8850 : l'annonce officielle se fait toujours attendre

Modifié le 13/04/2018 à 14h46

Jusqu'ici, en surfant sur le site de TENAA, l'autorité chinoise chargée d'octroyer les autorisations de commercialisation aux fabricants de produits électroniques, on pouvait savoir qu'un certain smartphone Samsung nommé « SM-G8850 » était dans les tuyaux. Aujourd'hui, l'accès à la fiche intégrale ayant été ouvert, on en sait plus, et la surprise est plutôt bonne.Que se cache-t-il derrière ce mystérieux smartphone nommé G8850, que Samsung souhaite commercialiser dans l'Empire du Milieu ? TENAA ayant ouvert l'accès à la fiche intégrale du G8850, on sait désormais qu'il s'agit d'une variante du Galaxy S9, mais dont le design rappelle celui de l'iPhone X.Les caractéristiques techniques du G8850 et du Galaxy S9 sont quasiment les mêmes : un processeur Exynos 9810 à 8 coeurs clocké à 2,8 GHz, une batterie 3.000 mAh et 6 Go de RAM pour un écran de 5,8 pouces. Une caméra de 8 mégapixels située à l'avant est complétée de deux caméras de 12 mégapixels chacune à l'arrière.Si les composants électroniques du G8850 sont quasiment les mêmes que ceux du Galaxy S9, son aspect visuel est en revanche très différent. Les photos mises en ligne sur le site de TENAA aujourd'hui nous permettent de le savoir pertinemment. Au dos du smartphone, la double caméra est positionnée dans le coin gauche (comme c'est le cas sur l'iPhone X) et non au centre de l'appareil (comme c'est le cas sur le Galaxy S9). Le capteur d'empreintes digitales est de forme carrée et non plus rectangulaire ! Et pour finir en beauté, l'écran de ce téléphone n'est pas incurvé (comme l'est celui du S9) mais est complètement plat... tout comme celui de l'iPhone X !Étant donné l'absence d'annonce de la part de Samsung, on peut supposer que le G8850 sera commercialisé uniquement en Chine, où la firme cherche à s'affirmer par tous les moyens sur le segment premium face à son grand concurrent, Apple. Le fait que le fabricant ait attendu d'avoir l'autorisation de TENAA avant de faire une annonce pourrait être signe de ses inquiétudes quant à la faisabilité d'une telle mise sur le marché, étant donné la panoplie de brevets qui protègent le design de l'iPhone.