Samsung Galaxy Note 9 : ce que l'on sait du prochain smartphone

Un capteur d'empreinte digitale?

Un smartphone pliable

Modifié le 30/03/2018 à 16h11

Le smartphone extra-large devrait être la prochain modèle lancé par le fabriquant sud-coréen et pourrait arriver cet été.De nombreuses rumeurs circulent sur le prochain modèle de la gamme Note, que ce soit autour de son nom (Note 9 ou Crown) ou de ses fonctionnalités. L'une d'entre elles concerne le système de déverrouillage du téléphone. Lepourrait être le premier produit de la marque à proposer un capteur d'empreinte digitale, selon un rapport de. Le Galaxy Note 8 ne disposait jusqu'à présent que du système de déverrouillage classique ou de la reconnaissance faciale.Le dépôt d'un brevet Samsung pour un capteur d'empreinte confirme cette hypothèse. Le capteur sera plus petit et capable de reconnaître différentes parties du doigt, ce qui permet une meilleur authentification. Ce brevet n'implique cependant pas que Samsung installe obligatoirement le capteur sur ses prochains téléphones. L'entreprise essaie encore d'améliorer sa technologie et pourrait attendre 2019 avant de la lancer sur le marché. Samsung devrait prendre une décision quant au système de déverrouillage dudans les prochaines semaines.Le président de Samsung, D.J. Koh a déclaré que le prochain Galaxy Note pourrait être pliable, à condition de pouvoir passer certains tests techniques. Un autre rapport provenant deindique que le portable proposera un écran OLED de 6,3 pouces, des dimensions équivalentes au Samsung Galaxy Note 8.Samsung compte également améliorer les performances de son smartphone et de son stylet S Pen. Les dernières informations reçues portent sur les processeurs du Note 9. Il devrait y en avoir deux, selon la zone géographique. Qualcomm devrait équiper les Note 9 aux Etats-Unis tandis que les autres pays recevront un smartphone alimenté par la puce Exynos conçue par Samsung.