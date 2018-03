Samsung : l’enceinte connectée Bixby bientôt disponible

Bixby devrait être une enceinte haut de gamme

Bixby devrait se distinguer par une qualité sonore irréprochable et des fonctionnalités innovantes

Modifié le 27/02/2018 à 13h39

Dernier arrivé sur le champ de bataille des enceintes connectées, Samsung devra proposer un produit révolutionnaire pour séduire les consommateurs.Amazon avec son Alexa, Apple avec le HomePod, Google avec Google Home et bientôt Microsoft (en partenariat avec Xiaomi) : plus aucun fabricant ne peut se permettre de passer à côté des enceintes connectées ! Après qu'il a été confirmé en août 2017 que Samsung travaillait bien sur une enceinte connectée et selon des rumeurs qui avançaient qu'elle pourrait voir le jour avant la fin 2017 (qui ne se sont pas matérialisées), voici que Samsung confirme officiellement : sonsera lancée dans la seconde moitié de 2018.L'information vient de la bouche de DJ Koh, président des activités mobiles de Samsung. Elle a été révélée dans une interview qu'il a accordée au, une interview initialement prévue autour du Galaxy S9. Et même si son prix reste un mystère, une chose est sûre : Bixby ne sera pas bon marché. «», a-t-il déclaré.Ces propos laissent deviner qu'avec Bixby, Samsung entend rivaliser directement avec le HomePod d'Apple. Et cela implique nécessairement une qualité sonore irréprochable. Mais Samsung pourrait aussi se faire une place dans la « cour des grands » en misant sur des fonctionnalités innovantes, qui iraient au-delà de la planification de la journée, des informations sur les bouchons sur les routes, l'actualité, la messagerie et la musique. Car Samsung a une arme secrète : son écosystème pour la maison connectée, baptisée SmartThings.Et si Samsung souhaite être perçu comme un fabricant haut de gamme, il n'est pas non plus impossible que le Bixby soit commercialisé en plusieurs versions, des modèles plus basiques et plus économiques pouvant rejoindre la famille Bixby plus tard.