Le Samsung Galaxy S9 sera lancé le 25 février

Une caméra double ?

Face ID et lecteur d'empreinte sous l'écran

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Pour son prochain, Samsung va mettre le paquet sur les performances de la caméra, et le destine à venir concurrencer en égal les iPhone 8, 8 Plus et X.On se doutait que Samsung profiterait, comme c'est devenu l'usage dans l'industrie du smartphone, du Mobile World Congress qui s'ouvre fin février à Barcelone en Espagne, pour présenter sa prochaine vedette : le Galaxy S9. Ce que l'on ignorait, c'est la date de lancement de l'appareil. Ce sera donc le dimanche 25 février, soit la veille de l'ouverture de salon. Samsung vient d'en faire l'annonce officielle.L'invitation lancée par Samsung montre un gros 9 violet sur fonds noir, avec les mots. Aucun indice supplémentaire pour le moment, mais ces trois mots laissent entendre que l'une des innovations du S9 portera justement sur l'image : l'appareil devrait embarquer, au moins dans sa version S9 Plus, une caméra double, comme avant lui le Galaxy Note 8.Autre innovation attendue du Galaxy S9, un large écran ultra fin et le processeur Snapdragon 845 dernière génération de Qualcomm. La rumeur insiste aussi beaucoup sur l'arrivée de la version Samsung de la technologie Face ID pour débloquer l'appareil, et d'un lecteur d'empreinte digitale intégré sous l'écran tactile.Le Galaxy S9 arrivera en boutique dans le courant du mois de mars, mais pour Samsung, sa mission sera de faire le match contre les iPhone X, 8 Plus et 8. Il arrivera d'autant plus à point que les trois derniers smartphones d'Apple se vendent mal. L'iPhone X notamment a raté son démarrage commercial, avec des ventes deux fois inférieures aux prévisions, au point qu'Apple songe à arrêter sa production cet été.