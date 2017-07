Samsung Galaxy Note 8 : des écouteurs sans fil offerts ?

Les écouteurs Samsung seraient miniatures mais de qualité

Les écouteurs, un argument de vente en plus pour Samsung

Modifié le 24/07/2017 à 17h18

À en croire le média coréen, le Galaxy Note 8, dont les ventes devraient commencer à la rentrée, serait commercialisé avec des écouteurs sans fil. Ces écouteurs devraient être miniatures tout en étant haut de gamme. Une fonction « élimination du bruit » devrait être au programme, de même qu'une interopérabilité avec Bixby, l'assistant virtuel de Samsung (toujours en développement). Ces écouteurs seraient également compatibles avec les smartphones Galaxy S8 et Galaxy S8+, et peut-être même l'iPhone.Les écouteurs seraient inclus dans la boîte, ainsi il n'y aura pas d'options sans écouteurs ni d'offres tarifaires différentes en fonction de leur présence ou absence. Si ces rumeurs se confirment, la stratégie de Samsung ne surprendra personne : inclure un produit en plus sans surcoût pour le consommateur (ou, du moins, présenté ainsi) est un argument d'achat très fort, d'autant plus qu'il s'agit d'écouteurs alliant petite taille et haute qualité de son.Avec cette offre, Samsung chercherait à doper les ventes de sa phablette, surtout après l'échec du Galaxy Note 7. Cet argument est d'autant plus nécessaire à la firme qu'Apple lancerait, selon toute vraisemblance, son iPhone 8 à quelques semaines d'intervalle seulement. Samsung a donc tout intérêt à capter l'intérêt des utilisateurs avant la présentation de son concurrent, afin de les faire pencher de son côté.Si cette information se confirme, elle serait annonciatrice d'une nouvelle tendance dans le domaine des smartphones et tablettes : inclure un produit supplémentaire haut de gamme sans augmenter le prix est une technique de vente très utilisée dans beaucoup de catégories de produits de grande consommation.