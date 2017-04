Apple et Qualcomm à nouveau au tribunal

Qualcomm : sans nous, Apple n'est rien

Vers une bataille judiciaire entre les deux géants ?

Modifié le 11/04/2017 à 10h36

Tout a commencé en janvier 2017 lorsqu'Apple a décidé de porter plainte contre Qualcomm pour les conditions d'utilisation de ses technologies que la firme de Cupertino estime être anticoncurrentielles.La plainte déposée en janvier 2017 avait largement envenimé les relations entre Qualcomm et Apple puisque ce dernier réclame 1 milliard de dollars de dommages et intérêts pour les conditions anticoncurrentielles des contrats liant les deux géants. En l'occurrence, Apple accuse Qualcomm de demander des royalties trop élevées pour l'utilisation de ses brevets et de ses technologies ; or les technologies Qualcomm sont utilisées dans les iPhone et les iPad depuis des années.Qualcomm a répondu, ce lundi 10 avril 2017, à la plainte d'Apple : le groupe américain spécialisé dans les composants électroniques a déposé à son tour une plainte contre la firme de Cupertino. La plainte, qui fait 139 pages, dit plus ou moins qu'Apple a menti concernant les pratiques de Qualcomm.La plainte déposée par Qualcomm est moins concrète que celle d'Apple mais elle a de quoi inquiéter le géant. Selon Qualcomm, Apple aurait donné de fausses informations aux agences gouvernementales du monde entier ce qui a conduit à divers enquêtes pour pratiques commerciales trompeuses et pratiques anticoncurrentielles contre Qualcomm.Selon Qualcomm, en Corée du Sud, Apple aurait déclaré au gendarme de la concurrence qu'il lui était impossible de faire fabriquer ses puces par un deuxième fournisseur car les clauses du contrat avec Qualcomm le lui interdisaient. La déclaration, faite le 17 août 2016, serait fausse, selon Qualcomm : à cette date Apple avait déjà un contrat avec Intel qui fournit désormais les puces pour l' dans certains pays, notamment en Corée du Sud.