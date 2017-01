Bill Gates pourrait devenir billionnaire d’ici 2042

Quand Microsoft flambe en bourse, le porte-monnaie de Bill Gates grossit

Plus on est riche, plus vite on accroît sa fortune

Modifié le 27/01/2017 à 19h12

Cette supposition se base sur le récent rapport d'Oxfam sur les fortunes des personnes les plus riches de la planète. Ses auteurs pointent le fait que plus une personne est riche, plus vite croît sa fortune. Et comme Bill Gates est actuellement la personne la plus fortunée, selon Forbes, c'est lui qui aurait le plus de chances d'accéder à un solde de mille milliards de dollars.Même si cela fait 10 ans que Bill Gates a quitté Microsoft, il en reste toujours actionnaire. Par ailleurs, avec le titre Microsoft qui a pris 34 % en un an, Bill Gates a rajouté quelque 6,2 milliards de dollars (5,8 millars d'euros) à sa fortune personnelle. C'est une somme équivalente à 3,6 % du PIB français.[[SC8371110W600]]La raison de ce rythme de croissance effréné de la fortune des « super-riches » réside dans une règle inhérente à la gestion du capital : plus d'argent vous êtes prêt à investir, plus rémunérateurs seront les produits de placement qui vous seront accessibles, les seuils minimum pour les plus juteux d'entre eux étant très élevés. L'autre phénomène ayant une influence favorable sur les grosses fortunes se résume au fait que le coût du conseil, qui peut être très élevé, peut certes rester inchangé, mais a une incidence moins importante sur votre capital s'il est très conséquent. La fortune de Bill Gates aurait augmenté de 11 % en un an, estime Oxfam.», peut-on lire dans le rapport d'Oxfam. Mais n'oublions pas que Bill Gates est aussi un homme généreux : avec son épouse, ils font de généreux dons via leur fondation, qui servent à éradiquer des maladies infectieuses et faciliter l'accès à l'enseignement.