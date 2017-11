Logitech donne le coup de grâce à son Harmony Link (mis à jour)

Mise à jour :

Logitech nous a informés que l'ensemble des utilisateurs Harmony Link va recevoir en échange une Harmony Hub. La marque se donne jusqu'à mars 2018 pour entrer en contact avec tous ses clients !

Licence arrivée à expiration

Compensation

Modifié le 10/11/2017 à 17h03

En guise de compensation, Logitech promet au mieux une mise à niveau gratuite vers un modèle plus récent, ou bien une ristourne à l'achat.Lancé en 2011, Lek vous permet de contrôler via votre smartphone ou votre tablette tous les objets qui y sont connectés :, téléviseur, système audio, etc. L'avantage, à l'époque, était certain : une seule télécommande universelle pour une multitude d'appareils. Mais au bout de six ans, Logitech a décidé d'interrompre le servicederrière Harmony Link. Le Suisse vient d'informer tous les possesseurs de son hub qu'à compter du 16 mars 2018, celui-ci serait définitivement désactivé. Voilà ce qui s'appelle de l'obsolescence programmée au jour près.Logitech reste avare d'explications sur son initiative. Selon un salarié de la compagnie s'exprimant dans le forum sur le site web de l'entreprise, la licence d'une technologie exploitée par Logitech pour faire fonctionner le Harmony Link arriverait à expiration le 16 mars prochain, et Logitech n'envisagerait pas de la renouveler, préférant se concentrer sur un produit plus récent, le Harmony Home Hub, basé quant à lui sur une application smartphone.Des mots qui n'apaisent en rien la colère des utilisateurs. Sur le même forum, les réactions furieuses se multiplient, plusieurs client appelant à déclencher une(action de groupe en justice) contre le fabricant. En guise de compensation à cet arrêt brutal de service, Logitech propose pour l'heure, à tous les possesseurs de Harmony Link bénéficiant encore de la garantie d'un an, de basculer gratuitement vers le Harmony Home Hub.Les propriétaires plus anciens, eux, pourront profiter d'une remise de 35 % sur l'achat du nouveau modèle. Un geste auquel certains réfléchiront à deux fois, à l'heure où la plupart des objets connectés possèdent des applications natives permettant de les contrôler depuis son smartphone. Et puis, vu l'ampleur du, il n'est pas exclu que Logitech corrige le tir très prochainement, voire renonce à fermer les serveurs de ses Harmony Link.