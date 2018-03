En Suisse, Iliad lance une box à 10 Go/s

Iliad a désormais accès à l'ensemble des réseaux fibrés de Suisse

Les clients de Salt auront accès à 300 chaînes de télévision sans supplément

Modifié le 22/03/2018 à 16h33

Présent jusqu'ici sur le marché des lignes mobiles uniquement, Salt proposera désormais également des lignes fixes, avec un sacré avantage à la clé : un débit de 10 Go/s. Du jamais-vu en Suisse ni dans le monde !Quand Xavier Niel se lance dans quelque chose, il n'y va pas par quatre chemins ! Pour l'arrivée d'Iliad (qui travaille sous la marque Salt en Suisse) sur le marché des télécommunications fixes, l'opérateur a conclu des accords avec diverses villes et communes helvétiques, mais surtout avec Swiss Fiber Network. L'atout de cet opérateur, ancienne filiale d'Orange : il possède l'ensemble des réseaux fibrés dans le pays. Salt lui loue désormais son réseau et fait une offre irrésistible aux consommateurs : une connexion à 10 Go/s, débit montant comme débit descendant. Et même si Iliad se fait évasif sur sa couverture, la société précise qu'elle est appelée à s'étendre dans les mois et les années à venir.Et Iliad ne serait pas Iliad si cette proposition commerciale ne s'accompagnait pas d'un tarif canon : 50 francs suisses par mois pour les nouveaux abonnés, 40 pour les abonnés mobiles actuels (soit l'équivalent de 42 et 34 euros par mois respectivement).Pour travailler sur de tels débits, les abonnés devront se munir d'une box spécifique, baptisée la Fiber Box. Elle a été imaginée, créée et conçue à Zurich par le designer suisse Alfredo Häberli et a entièrement été développée par Salt en Suisse. Équipée d'un processeur puissant de type quad-core 1,5 GHz, cette box dispose d'une mémoire DDR 32 bits ultra rapide, de deux ports USB 3.0 (5 Gbit/s), d'une interface Ethernet 10Gbit/s et de quatre ports gigabit indépendants. La technologie WLAN (WiFi) la plus avancée basée sur du2,4 GHz et 5 GHz et une antenne multiple (MIMO 4X4) sont également de la partie.Cerise sur la gâteau : le décodeur exclusif de cette box sera l'Apple TV 4K. À la clé, deux offres de contenus : Salt.TV pour les services de télévision en direct (300 chaînes, dont 150 en HD) et Salt.Video pour la VOD (vidéothèque à la demande).