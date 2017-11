Free couvre désormais 84 % de la population en 4G

Free : des progrès considérables sur la couverture 3G et 4G

Free enregistre aussi un succès commercial

Modifié le 17/11/2017 à 15h56

À tout juste 78 % au début de l'année, Free a toutes les chances de terminer cette année 2017 à 85 % de population couverte en 4G. À titre de comparaison, au 30 septembre 2016, Free ne couvrait que 73 % de la population en 4G. Ces progrès considérables ont été possibles grâce à l'équipement durant le 3e trimestre 2017 de 1.100 antennes-relais existantes en 1.800 MHz et de 560 antennes en 2.600 MHz, ainsi que la création de 100 nouveaux sites en 700 MHz.Parallèlement, Free a poursuivi le chantier de déploiement de son réseau 3G : celui-ci compte désormais 11.300 sites, soit une hausse de plus de 1.000 sites sur le trimestre. Résultat : l'opérateur couvre désormais 93 % de la population en 3G, contre 91 % au 30 juin 2017 et 85 % au 30 septembre 2016.Une couverture en 4G de 84 % est certes un bon résultat, mais en même temps, Free reste toujours la lanterne rouge en la matière, Bouygues pouvant se vanter d'une couverture de 94 %, Orange 93,8 % et SFR 93 %.Si les déploiements vont bon train chez Free, le succès commercial ne tarde pas à suivre pour le « bébé » de Xavier Niel. Sur le troisième trimestre 2017, l'opérateur enregistre une hausse de 7,5 % de son chiffre d'affaires, avec une hausse de 10 % sur les services mobiles. Sur les neuf premiers mois de 2017, la croissance est de 6,6 %, une conséquence directe du recrutement de 250.000 nouveaux abonnés sur la même période. Depuis son lancement, Free reste donc le premier opérateur en termes de recrutements mobiles.Par ailleurs, le forfait à 19,99 euros par mois enregistre une croissance de 100 % sur la période. Un abonné de Free sur deux (soit 7,4 millions de personnes) utilise désormais la 4G. Le nombre d'abonnés mobiles utilisant la 4G a quant à elle progressé de 71 % sur un an. En raison notamment de passage à une 4G illimitée, la consommation moyenne mensuelle de 4G a fait un bond : elle s'établit désormais à 6,9 Go par mois, contre 4,4 Go un an auparavant.