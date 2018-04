Huawei : un premier smartphone 5G à l’été 2019, sûrement le Mate 30

Un hotspot, puis un mobile : le Mate 30

Big news:



First @Huawei 5G smartphone with its own 5G chipset coming in 2H 2019. Which mostly points to the Mate series.#HAS2018 pic.twitter.com/8k5qThGEmp — Neil Shah (@neiltwitz) 17 avril 2018

Huawei, et sûrement les autres

Les analystes ont provisoirement baptisé ce futur terminalMate 30.Les constructeurs chinois vont jouer à fond la carte de la 5G. Et l'un des plus ambitieux sera Huawei. La fabricant de smartphone vient de livrer quelques éléments de sa feuille de route pour 2019 lors d'un sommet réservé aux analystes du secteur des télécoms dans son fief de Shenzhen. Et il confirme l'arrivée de son premier smartphone 5G dans la seconde moitié de l'année prochaine.Durant le premier semestre 2019, Huawei frappera un premier grand coup en dévoilant un hotspot mobile capable d'atteindre les débits montants et descendants de la future norme d'Internet ultra haut débit sans fil. Ce hotspot contiendra vraisemblablement le même modem 5G, ou une version très proche de celui qui sera intégré au mobile attendu quelques mois plus tard.Ce composant, baptisé Balong 5G01, a été présenté à Barcelone lors du Mobile World Congress fin janvier, sans que l'on en sache plus sur ses spécifications techniques, Huawei les conservant jalousement à l'abri des regards pour le moment.Ce premier smartphone 5G signé Huawei pourrait s'appeler Mate 30, si l'on suit la logique actuelle suivi par le constructeur pour baptiser ses modèles. Le modèle 5G pourrait aussi ouvrir une nouvelle série indépendante des Mate. Qu'en sera-t-il aussi de la concurrence ? Si Huawei est officiellement le premier à ouvrir le feu, il ne sera sûrement pas le seul constructeur à se positionner dès l'an prochain sur la 5G.