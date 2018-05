Apple et Google dégringolent dans le classement des entreprises les plus en vue

Des dégringolades surprises, beaucoup de sur-place

Méthodologie

80 + : excellente réputation

excellente réputation 75 - 79 : très bonne réputation

très bonne réputation 70 - 74 : bonne réputation

bonne réputation 65 - 69 : juste

juste 55 - 64 : mauvaise réputation

mauvaise réputation 50 - 54 : très mauvaise réputation

très mauvaise réputation 50 - : réputation critique

Modifié le 11/05/2018 à 10h19

Très attendu par les dirigeants des plus grands groupes mondiaux, ce classement est pris très au sérieux par ces derniers et leur permet de se faire une idée précise de l'opinion qu'a le public de leur société, mais également de suivre leur évolution au sein dudit classement.Apple et Google, respectivement classées 5e et 8e dans le classement 2017, sortent brusquement du top 25 en allant se positionner en 28e (Google) et 29e places (Apple). Notons qu'Apple était 2e du classement en 2016...Microsoft prend le chemin inverse en trustant la 11e place alors que l'entreprise était classée 20e l'année dernière. Netflix fait des performances à peu près similaires à celles de l'année passée en pointant à la 21e place (-3 points), et Tesla fait son entrée dans le trio de tête, à la 3e place du classement (+6 points).Après une année 2017 catastrophique pour Samsung, qui est passé de la 3e position à la 49e suite au problème de batteries explosives sur le Galaxy S7 , la marque remonte doucement et pointe à la 35e place.Pour la 3e année consécutive, c'est Amazon qui est en tête de classement. Même si l'entreprise perd quelques points par rapport à 2017, elle reste au-dessus des 80 points qui signalent une excellente réputation.Pour choisir quelles entreprises figurent dans le classement (on a vu par exemple LG apparaître cette année alors qu'elle était absente du classement 2017), Harris Insights & Analytics pose deux questions ouvertes aux participants au sondage :etLa société comptabilise ensuite les résultats et les 100 entreprises les plus souvent citées sont nominées pour faire partie du classement. Cette année, un total de 4 244 américains ont été interrogés entre le 9 et le 30 octobre 2017.La phase de notation vient ensuite et se déroule en ligne. Chacun des répondants (25 800 personnes cette année) se voit assigner 2 entreprises desquelles il se sent proche et doit ensuite répondre à une série de 20 questions s'étalant sur une durée d'environ 20 minutes.Le barème des points se répartit ainsi :