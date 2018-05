Google I/O : Google Assistant passera vos coups de fil... mais pas que

Une IA de plus en plus subtile

Prise de rendez-vous, Google Maps contrôlé par la voix

Modifié le 09/05/2018 à 10h44

Le déploiement sera progressif tout au long de l'année.Premier changement, dès les premiers mots : terminé lesouencore aujourd'hui nécessaires à chaque fois que vous voulez vous adresser à votre Assistant. Celui-ci sera en mesure de comprendre quand vous lui posez une série de questions. Cette fonctionnalité, baptisée(conversation suivie), sera déployée dans les semaines à venir selon Google, qui annonce d'énormes progrès de son IA dans la compréhension du langage humain et de ses subtilités.Dans le même esprit, celui d'une compréhension de choses de plus en plus subtiles, l'arrivée de, une fonctionnalité en cours de déploiement actuellement. Elle permet à Google Assistant de comprendre des questions complexes, comme de nous dire dans quelles villes on trouve ce jour les mêmes températures qu'à Paris et Marseille. Il sera aussi possible de paramétrer des routines, pour commander à des heures précises des séries d'actions par une commande vocale spécifique. Les réglages pourront se faire depuis l'application Assistant d'ici la fin de l'année.Essentiellement contrôlé par la voix, Google Assistant va aussi pouvoir être géré de manière tactile et plus visuelle, grâce à une nouvelle catégorie d'appareils à écran baptisée Smart Displays (arrivée en juillet 2018). Google Assistant va aussi faire son apparition dans Google Maps. Pratique pour commander son GPS, mais aussi envoyer un SMS ou lancer la musique sans avoir à toucher son smartphone en conduisant.va aussi mériter son nom, en étant bientôt capable de passer des coups de fil à votre place, pour réserver un restaurant à l'heure et à la date que vous lui aurez indiquées. Plus anecdotique : pour inculquer la politesse aux enfants, un nouveau mode fait son apparition. Si vous activez l'option et la reconnaissance vocale, les jeunes utilisations seront obligé de commencer leur phrase par s'il vous plaît et de les terminer par un merci. Google Assistant proposera par ailleurs de nouvelles voix, à l'élocution plus naturelle. Toutes les dates indiquées de déploiement correspondent aux Etats-Unis ou au monde entier. On ne dispose pas encore de calendrier précis pour la France.