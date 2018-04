Sécurité, design, ergonomie : le nouveau Gmail en cours de déploiement

Gmail : en faire toujours plus en quelques clics

La sécurité comme priorité, d'après Google

Modifié le 25/04/2018 à 11h59

Un design qui évolue, de nombreuses fonctionnalités plus intuitives accessibles en un clic : Gmail va muer. L'accent va être mis sur la sécurité, avec un nouveaupour limiter le partage de données sensibles.Les évolutions majeures qui apparaîtront avec lapour ordinateur de bureau permettront de réaliser de nombreuses actions en seulement un clic, là où il en faut aujourd'hui plusieurs. Il sera par exemple possible d'accéder aux pièces jointes d'un e-mail directement dans la boîte de réception sans avoir à ouvrir le message.Idem au survol d'un message dans la boîte de réception : il sera désormais possible d'y apporter une réponse rapide, de l'archiver ou encore de le marquer commeou. Ces nouvelles fonctionnalités se révèlent au passage de la souris sur l'e-mail.Sur mobile, lepromet également des évolutions, notamment l'apparition de notifications sélectives. Il sera ainsi possible de recevoir des notifications uniquement pour les messages à caractère prioritaire, afin de ne pas avoir une alerte à chaque e-mail reçu.Gmail aura également le pouvoir, grâce à une bonne dose d'intelligence artificielle, de vous suggérer de vous désabonner de certaines newsletters que vous n'ouvrez plus !Google a annoncé avoir réalisé un travail de fond sur l'aspect sécuritaire de son outil. Gmail possède déjà des algorithmes de filtrage plutôt efficaces, mais le sujet reste en développement permanent chez la firme de Mountain View.Et de fait, un mode confidentiel est en préparation pour Gmail. Ce mode permettra de protéger du contenu sensible dans un e-mail en créant une date d'expiration au message. À l'image de ce que l'on peut trouver sur certains réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram avec les stories, il sera possible de limiter la durée de vie d'un contenu.Il sera également possible d'ajouter un niveau de sécurité supplémentaire à une correspondance, en forçant le destinataire à entrer un code d'accès avant de pouvoir lire un e-mail. Pour cela, le destinataire devra récupérer un code sur son téléphone portable qui permettra de déverrouiller l'accès à l'e-mail protégé.Autre nouvelle fonctionnalité : l'utilisateur pourra limiter les possibilités de partage du mail offerts aux destinataires. L'expéditeur pourra donc choisir de bloquer le transfert, le copier/coller, le téléchargement ou l'impression d'un e-mail. Autant d'outils qui permettent de réduire le partage d'informations confidentielles, et de prévenir la fuite de données.Les personnes possédant un compte Gmail payant ou un compte G Suite devraient pouvoir accéder à ces nouvelles fonctionnalités dans les semaines qui viennent. Il leur est même possible de tester ces nouveautés en cochant l'option "Essayer le nouveau Gmail" dans les paramètres.Pour les autres, aucune date n'a été communiquée par Google.