On pourra bientôt dire autre chose à Google Home que « OK Google »

Choisis ton hotword

Google Home en deux langues

Modifié le 13/02/2018 à 17h38

La mise à jour prévoit également la possibilité pour les bilingues de définir une seconde langue pour communiquer avec Google Home ou Smart Display.Bonne nouvelle, vous aurez bientôt la liberté de choisir comment interpeller Google Home. Fini, l'incontournable « OK Google ! » ou, pire, « dis, Google ?! » (Cela dit, à leur place, vous auriez mis quoi ?). En décompilant les APKs (c'est-à-dire les fichiers, dans le cas d'une application Android) de la dernière version de Google app, la rédaction de 9to5google a découvert au milieu des lignes de code quelques indices sur les nouvelles fonctionnalités qui pourraient être prochainement activées.Il semble ainsi acquis que Google vous autorisera à paramétrer à votre guise la manière d'activer Google Home, en choisissant le mot ou l'expression qui vous conviendra. D'après le script décortiqué par 9to5google, il faudra enseigner à l'Assistant à reconnaître votre ou plutôt vos(jusqu'à deux semble-t-il) sans doute en les lui répétant plusieurs fois.La mise à jour 7.20 contient aussi plusieurs lignes de code détaillant la possibilité de définir une seconde langue d'utilisation pour les usagers bilingues. Dans la vidéo ci-dessus, on entend, après une petite manipulation, un Google Home Mini répondre tour à tour à une question en Anglais puis en Français.La MàJ prévoit enfin quelques améliorations moins spectaculaires, mais bien utiles, comme une meilleure gestion des podcasts et un suivi précis des commandes en lignes passées sur votre enceinte connectée.