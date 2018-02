Google Home devient un interphone numérique

Google Home diffusera vos messages pour le reste de la famille

Google Home : des bruitages et des musiques en guise de messages

Modifié le 14/02/2018 à 17h03

Imaginez qu'un beau jour, vous sortez du bureau plus tard que d'habitude. Et pour prévenir votre famille (qui vous attend à la maison) que tout va bien, vous prenez votre téléphone. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour envoyer un texto ni passer un coup de fil, mais pour leur transmette un message vocal via une enceinte Google Home. Cette situation, dont certains pouvaient rêver qu'elle soit un jour possible, fait désormais partie de la réalité.En téléchargeant la dernière version de l'application(sur Android ou iOS), et à condition que votre enceinte connectée possède le firmware 1.26.9393 ou une version ultérieure, votre téléphone pourra se connecter à l'enceinte Google Home et transmettre des messages vocaux. À moins que le modene soit activé, les membres de la famille se trouvant à la maison pourront donc entendre votre message.À noter que cette fonctionnalité permet une communication en sens unique seulement : il est possible de recevoir un message vocal mais pas d'y répondre. (Mais si jamais vous souhaitez effectuer un vrai appel, Google Home peut le faire via Google Voice.)La diffusion de messages vocaux viaest également possible via plusieurs enceintes en même temps. Pour cela, les enceintes doivent toutes être connectées au même réseau Wi-Fi, et au moins l'un des membres de la famille doit avoir associé son compte Google aux enceintes.Et si vous souhaitez être original, Google propose même de diffuser des messages pré-enregistrés correspondant à différentes situations courantes. Lorsque vous dites « À table ! », Google Home peut par exemple diffuser un son de cloche. Ou lorsque vous dites « Il est l'heure d'aller se coucher », commencera une berceuse. Tout cela peut être paramétré à l'avance. Seul hic : cette dernière fonctionnalité n'est pas encore disponible en France. Seuls les Américains, les Britanniques, les Australiens et les Canadiens y ont pour le moment accès.