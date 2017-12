Bisto : bientôt un casque ou des écouteurs Google Assistant ?

Bisto : des écouteurs intelligents signés Google ?

Les assistants personnels, une grande mode de 2017

Modifié le 23/08/2017 à 16h29

Après l'enceinte intelligente Google Home, la firme développerait-elle des écouteurs intelligents ? C'est en tout cas la supposition de 9to5Google, qui a analysé le code de la dernière mouture de l'application Google Assistant. Cette fonctionnalité n'existe pas encore pour le grand public, mais en se plongeant dans le code, on peut déjà lire : «».Toujours selon 9to5Google, dans le code il est fait référence à « Bisto », qui serait le nom de ces écouteurs. Ils pourraient, entre autres, entendre les notifications et y répondre. Ce casque aurait un bouton Google Assistant. Le fait d'appuyer dessus signale au casque que ce qui va être prononcé lui est destiné.Les assistants personnels capables d'interpréter des saisies sous forme vocale, en langage naturel sont une grande tendance de cette année 2017. Épatées par le succès depuis 2015 d'Amazon Echo, les grandes firmes technologiques s'y intéressent vivement. Google possède déjà une enceinte intelligente maison, nommée Google Home et disponible en France, et vient de remettre sur le marché ses lunettes connectées Google Glass, disponibles cette fois-ci uniquement pour les entreprises.Les gadgets apparus ces dernières années révèlent une tendance claire : après les tout-puissants smartphones, les entreprises croient dans les assistants personnels sans écran ni boutons, avec lesquels il peut interagir rien qu'en parlant.