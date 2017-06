Google n’espionnera plus Gmail pour cibler sa pub

Plus d'un milliard d'utilisateurs de Gmail

La fin de l'espionnage mais pas la fin des publicités

Modifié le 26/06/2017 à 11h37

Vendredi 23 juin 2017, Google a annoncé y mettre fin. Plusieurs associations de défense des droits des consommateurs ont en effet critiqué la pratique à de nombreuses reprises.Le service mail de Google a connu un grand succès depuis son lancement, en partie grâce à l'espace de stockage offert, largement supérieur, à l'époque de son lancement, que celui de ses concurrents. Depuis 13 ans, pas moins de 1,2 milliard de personnes ont opté pour Gmail, en plus d'autres services et de leurs boîtes mails professionnelles.Ça fait donc 13 ans que Google scanne les mails de ses utilisateurs. Le groupe identifie des sujets ou des centres d'intérêt et les utilise pour cibler les publicités affichées dans Gmail. Une pratique qui est acceptée par les utilisateurs lors de la création de leur compte, mais dont ils ne sont pas forcément au courant : rares sont ceux qui lisent les conditions générales d'utilisation d'un service Internet.Google a également une version payante de Gmail qu'utiliseraient, selon le groupe, près de 3 millions d'entreprises dans le monde. Dans le cas d'un abonnement payant, Google s'interdit de scanner les mails de ses clients. Vendredi 23 juin 2017, Google annonce donc s'interdire cette pratique également pour ses clients gratuits.Cela n'implique pas que la publicité va disparaître de la version gratuite de Gmail , bien au contraire. La publicité sera toujours affichée, mais Google va aller chercher d'autres sources de données pour cibler ses utilisateurs qui, le plus souvent, ont adopté d'autres services du géant de Mountain View.