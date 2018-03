Canon introduit une dose d’IA dans son dernier flash

L'IA gère la lumière pour le Speedlite 470EX-AI

Ce flash cobragen sortira en avril.En marge du Mobile World Congress se déroule en ce moment un autre salon : le WPPI, le salon de la photographie de mariage et de portrait. Dit comme ça, ça paraît léger, mais c'est pourtant l'un des grands rendez-vous annuels des fabricants de matériel (Canon, Nikon, Sony, Epson, Fujifilm, etc.) à destination des professionnels et des amateurs.Et c'est le WPPI que Canon a choisi pour dévoiler sa dernière invention : le. Il s'agit d'un flash cobra à monter sur un boîtier numérique de la même marque. Sauf qu'à la différence de ses prédécesseurs, le dernier Speedlite embarque une dose d'intelligence artificielle, qui permet de donner à ses photos le meilleur éclairage possible.Cette fonction baptisée Bounce va calculer, quand vous l'enclenchez, l'angle idéal pour éclairer votre sujet. Le flash mesure d'abord la distance qui sépare le photographe du sujet, puis la distance du plafond. Automatiquement, la tête du flash, orientable de 180 degrés à l'horizontale et 120 degrés à la verticale, trouve la position idéale pour un éclairage indirect du meilleur effet.Leembarque évidemment la fonction TTL de mesure et de commande de puissance de l'éclair, mais l'AI bounce pousse l'automatisation des réglages un cran plus loin. Cela déplaira sans doute aux puristes, mais offrira un gain de temps précieux aux professionnels pressés et aux amateurs aisés : comme souvent avec le matériel Canon, le prix du Speedlite 470EX-AI ne sera pas celui de l'entrée de gamme. Il devrait graviter autour de 400 euros.