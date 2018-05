Canal+ proposera à la location l’Apple TV à la place de son décodeur

Des Apple TV 4K pour remplacer les décodeurs

Vers une stratégie de modernisation des services Canal+ ?

Modifié le 14/05/2018 à 14h51

Quelques mois seulement après la mise à disposition de son nouveau décodeur 4K, le groupe Canal+ annonce en ce début de semaine son nouveau partenariat avec le géant de Cupertino. Cette alliance entre les deux groupes permet à la filiale de chez Vivendi de proposer à la location descomme alternative à son propre décodeur via l'application myCanal.Lade la marque à la pomme sera proposée aux abonnées de l'opérateur de télévision d'ici la fin du mois de mai 2018, pour un abonnement mensuel 6 euros par mois.Notez toutefois que l'Apple TV fonctionne uniquement par internet : les abonnés profitant des services du groupe Canal par satellite devront se résigner à passer par leur connexion internet pour pouvoir profiter de cette nouvelle offre.Derrière cette alliance entre la filiale de Vivendi et du géant de Cupertino, le groupe Canal+ semble opérer une véritable stratégie de modernisation de ses services en ciblant notamment les plus jeunes par le biais d'une Apple TV plus complète que leurs propres décodeurs. De part cette volonté à ouvrir son service à de nouveaux terminaux, ainsi que la proposition d'un service de TV à la demande et de rediffusion au cœur de leur service en ligne, le groupe semble emprunter les mêmes sentiers que ses concurrents Netflix ou encore Molotov.tv. Une approche en cohérence avec cette stratégie de modernisation grâce à l'application myCanal optimisée, qui ne cesse de s'améliorer au fil du temps.Cette alliance risque de s'avérer payante pour Apple, mais surtout pour Canal+ qui a connu une récente perte de vitesse sur le marché notamment à cause du coup dur qu'a été la perte de la Ligue 1 .