Apple : quand Siri en révèle trop sur le WWDC !

Une nouvelle voix pour Siri

D'autres nouveautés pour la marque à la pomme

Modifié le 22/05/2018 à 11h07

En plus d'annoncer aux possesseurs d'iPhone et d'iPad le prochain événement d'Apple, Siri en profite pour parler des nouveautés d'Apple.Apple s'aide de Siri pour faire du: ceux qui lui demandent des informations sur le WWDC obtiennent la réponse suivante : «», que l'on peut traduire par «».Tout comme les assistants intelligents de Google et d'Amazon, l'assistant Apple aura donc le droit à une petite remise à neuf et une nouvelle voix sera disponible pour Siri. Ce qui n'est pas plus mal, après les annonces et démonstrations de Google avec Google Voice au Google I/O 2018 On peut aussi s'attendre à une mise à niveau sur le plan intellectuel de l'assistant virtuel d'Apple. Si on lui demande de donner d'autres informations sur le WWDC, Siri ne se contente pas d'annoncer l'arrivée prochaine de sa nouvelle voix avec des vocalises. Elle répond par exemple : «».Mais ce n'est pas tout, Siri annonce aussi qu'elle aura une nouvelle maison, ce qui pourrait signifier l'apparition d'un nouvel HomePod. D'ailleurs, une rumeur disait hier que la marque à la pomme pourrait être en train de créer une version moins chère, qui sortirait sous la marque Beats...Il faudra attendre le WWDC qui se déroulera le 4 juin 2018 pour avoir plus d'informations sur les nouveautés d'Apple.