iPhone : disparition prochaine de l’adaptateur jack ?

Apparu avec l'iPhone, l'adaptateur Lightning-jack divise

La grande bascule vers le wireless ?

Modifié le 02/05/2018 à 10h13

Apple se tourne résolument vers les solutions sans fil, mais ce choix est critiqué.Déjà sur Mac, Apple avait été pionnier en supprimant les lecteurs CD. Puis en 2016, c'est la prise casque en jack de 3,5 mm qui disparaissait des flancs de l'iPhone. Pour apaiser les critiques, Apple avait consenti à fournir avec ses iPhone 7 et 8 un petit adaptateur, qui permettait encore de brancher n'importe quel casque filaire au smartphone.Ce, comme disent les Américains, se connecte à la prisede charge de l'iPhone. Mais ce convertisseur de signal serait voué à disparaître. A en croire les notes aux investisseurs de plusieurs analystes, Apple envisagerait de ne plus intégrer cet accessoire dans les coffrets des prochains iPhone.Deux raisons sont mises en avant pour justifier ce choix : d'abord le coût de ceLightning-jack. Vendu 9 dollars pièce, il rogne la marge (très confortable, 38%) qu'Apple réalise sur les ventes d'iPhone. L'autre argument d'Apple est technologique : d'abord, l'accessoire est peu fiable. Il s'abîme vite, et tout le monde ne l'utilise pas. Enfin, il retarde l'adoption souhaitée par Apple des casques Bluetooth sans fil, notamment ses propres AirPods.Reste à savoir comment la public va réagir. Si les casques sans fil se démocratisent, Apple ne dégaine-t-il pas un peu tôt ? Au risque d'encourager une partie de ses clients à opter pour la solution de certains constructeurs de casques, qui proposent des casques à prise Lightning. L'adaptateur, lui, restera de toute façon en vente séparément de l'iPhone.