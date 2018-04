Apple : bientôt un casque de réalité virtuelle et augmentée en 8K ?

Apple pourrait être le premier à sortir un casque de réalité augmentée grand public

Modifié le 30/04/2018 à 11h00

Apple serait bien décidé à fabriquer lui-même les processeurs pour ses casques dont la sortie serait prévue pour 2020.Les velléités d'Apple de développer son propre casque de réalité virtuelle sont bien connues, mais voilà qu'elles se concrétisent : un journaliste des'est entretenu avec une source connaissant le dossier, qui lui a confirmé qu'un tel gadget était bien dans les tuyaux. Dans le cadre du projet au, Apple développerait donc un casque qui serait capable de gérer à la fois la réalité virtuelle et la réalité augmentée.Si un tel produit voit le jour, ce sera l'un des premiers casques de réalité augmentée (Microsoft a bien présenté son HoloLens en 2016, mais il n'est accessible qu'aux développeurs à ce jour). Apple se garde en tout cas de se positionner dans une course : dans une interview au journalen octobre 2017, Tim Cook, le PDG d'Apple, avait confié qu'il était plus soucieux de sortir le meilleur casque que d'être le premier sur le marché.Toujours selon, ce casque devrait être autonome dans le sens où il marcherait sans smartphone, sans fils et sans marqueurs pour le tracking. Autre point important : il devrait être doté de deux écrans 8K chacun (un écran pour chaque œil). Pour rappel, la résolution 8K correspond à 7 680 x 4 320 pixels, largement supérieure aux 2 880 x 1 600 pixels qu'offre le HTC Vive Pro, le dernier casque VR haut de gamme sorti à ce jour.Pour fonctionner, le casque d'Apple aura néanmoins besoin d'un équipement qui, à la manière d'une tour PC, abritera le processeur. La connexion entre celui-ci et le casque se fera sans fil. À noter qu'il s'agirait d'un processeur conçu en interne par Apple... soit un pas de géant pour l'entreprise, qui n'est pas en mesure aujourd'hui de fabriquer des processeurs aussi puissants (les processeurs qui font tourner les Mac sont commandés chez Intel).Enfin, selon les informations de Bloomberg, le casque marcherait sur un système d'exploitation à part, baptisé rOS (comme).