Apple carbure aux énergies renouvelables

25 projets d'énergie renouvelable en cours

La fabrication représente 77% de la consommation d'énergie

35 % Circuits intégrés

29 % Aluminium

13 % Circuits imprimés et fils

5 % Écran

4 % Verre

Modifié le 10/04/2018 à 16h37

Cet engagement porte sur les bureaux, les magasins, les centres de données dans 43 pays, et s'étend également à plus d'une vingtaine de fournisseurs impliqués dans la chaîne de production des produits Apple.Apple concrétise son engagement de lutter contre le réchauffement climatique en multipliant les projets opérationnels et vise ainsi une production d'énergie d'1,4 gigawatt sur 11 pays au termes de ces 25 projets.Parmi les projets mis en oeuvre ces derniers années, l' Apple Park , siège social d'Apple à Cupertino, est le plus emblématique, avec son toit recouvert intégralement de panneaux solaires d'une capacité de 17 mégawatts.Sans surprise, la principale source de consommation d'énergie émane de la fabrication (77%) puis l'utilisation des produits (14%) et le transport (4%). L'éclatement de la consommation d'énergie du processus de fabrication se décompose comme suit :Apple s'engage également aux Etats-Unis contre le gouvernement Trump qui, après avoir renoncé à la participation de son pays aux accords de Paris, tente d'abroger leinstauré par le gouvernement Obama.C'est ainsi la 1ère entreprise américaine à se positionner publiquement contre le projet d'abrogation, avec Lisa Jackson à la tête de sa cellule environnementale, ancienne administratrice de l'agence de protection environnementale aux Etats Unis sous l'ère Obama.