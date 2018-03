Apple prêt à dépenser 1 milliard de dollars en séries et films

12 séries d'ici l'été 2019

Damien Chazelle, Steven Spielberg, Jennifer Aniston...

Pour ses programmes, Apple veut suivre une ligne fidèle à son identité «». N'attendez rien de sombre, typeLes concurrents de Netflix fourbissent leurs armes. Après Amazon, deux challengers de poids sont sur le point de lancer leur plateforme de streaming OTT (, accessible directement depuis le Net) : Disney, et surtout Apple. A en croire le bien informé, le roi du smartphone a déjà signé pour 12 programmes.9 d'entre eux seront des, des séries complètes sans passer préalablement par un épisode pilote pour tester le public. La sortie de ces 12 séries s'échelonnera entre mars et l'été 2019. On peut être optimiste sur leur qualité : à la tête de sa division Worldwide Video, Apple a placé deux anciens de chez Sony Pictures Televisions, Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, 36 Emmy Awards à eux deux : on leur doit des succès comme, etc.Apple sera très scrupuleux sur le cahier des charges : tous les producteurs et professionnels du cinéma approchés racontent que la compagnie veut des programmes en phase avec son identité «». Parmi les projets les plus avancés, on peut citer la série signée avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, dont la trame tournera autour d'un show télévisé matinal. Apple veut aussi relancer les) de Steven Spielberg, et travaille sur une série dans l'espace impliquant le producteur deApple a aussi signé avec Damien Chazelle () pour un projet tenu secret. On parle par ailleurs d'une série animée par le créateur de. A priori, Apple opterait pour un modèle par abonnement à la manière de Netflix. C'est aussi la voie que suivrait Disney : le studio va retirer d'ici la fin de l'année ses programmes de Netflix pour lancer sa propre plateforme avec des contenus à forte valeur comme, le catalogue Marvel et celui de Pixar.