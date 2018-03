Apple : nouvel iPad, nouveau MacBook ?

Un iPad petit et peu cher pour les écoles ?

Nouvelle conférence pour Apple ce lundi 26 mars 2018 ! Mais, une fois n'est pas coutume, aucune information n'a fuité. En attendant, les rumeurs se multiplient.Si Apple organise un événement dédié aux solutions pour le secteur de l'enseignement, c'est que forcément, des solutions, il y en aura ! Les tablettes font progressivement leur entrée à l'école, et on peut supposer que la marque à la pomme ne veuille pas rater le coche. En 2017, Apple a sorti l'iPad de 5e génération : une tablette d'une diagonale de seulement 9,7 pouces, moins chère donc (329 euros seulement), mais dont la fiche technique reprend largement les composants haut de gamme qui ont fait la renommée de l'iPad Pro. Selon des rumeurs, Apple pourrait lancer un iPad encore moins cher (certains parlent de 259 euros), mais qui serait commercialisé uniquement auprès des établissements scolaires. Mais il se peut aussi que ce soit le même produit, à la différence près qu'il sera vendu moins cher.Selon le célèbre analyste coréen Ming-Chi Kuo, Apple serait en train de travailler sur une version plus abordable du MacBook Air... qui pourrait constituer une alternative aux Chromebooks de Google, que les écoles ont été nombreuses à acheter.Des rumeurs au sujet d'un nouveau MacBook ont également été relayés par Bloomberg. Selon ses informations, Apple travaillerait sur un nouveau MacBook dont le prix sera inférieur à 1.000 euros, et qui serait appelé à détrôner le MacBook Air. Mais il n'est pas clair s'il s'agira d'un ordinateur de la famille MacBook Air ou de la famille MacBook. Bloomberg nous met néanmoins en garde contre des espoirs trop poussés, car selon ses informations, cet ordinateur n'est pas encore prêt : cet après-midi, on pourra donc en avoir un simple aperçu... ou rien du tout !Des rumeurs se répandent également au sujet d'un nouveau coloris de l'iPhone X. Sans citer de sources, le blog japonais Mac Otakara affirme qu'Apple pourrait bien user de cette stratégie afin de booster les ventes entre deux lancements. Sur Twitter, Benjamin Geskin a pour sa part partagé une photo d'un iPhone en coloris or.