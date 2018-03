Apple se préparerait à lancer un nouveau casque

Le nouveau casque d'Apple devrait allier la praticité des AirPods et la qualité sonore de Beats

Modifié le 26/02/2018 à 17h19

Ce nouveau casque devrait offrir une qualité comparable et même supérieure à Beats, tout en embarquant les prouesses technologiques des AirPods (puce puissante, gestion de Siri).Les écouteurs AirPods, que toute personne ayant acheté un iPhone 7 ou 8 connaît, pourraient bientôt évoluer. Le nouveau produit serait à mi-chemin entre le casque Beats, qu'Apple a racheté en 2014, et les AirPods, le produit « maison ». Selon Ming-Chi Kuo, dont la spécialité est d'analyser les commandes de composants qu'Apple passe auprès de ses sous-traitants, ce casque devrait avoir un design totalement revu, tout en gardant la même qualité sonore qui a fait la réputation de Beats. L'expertise acquise par la marque à la pomme au cours des trois ans et demi de contrôle sur Beats devrait l'aider dans la conception de ce nouveau produit. Pour le côté pratique, les concepteurs du casque devraient s'inspirer des AirPods, élaborés grâce au savoir-faire « maison » et sortis en 2016.Selon AppleInsider, ce que suppose le « design complètement revu » dont parle Ming-Chi Kuo n'est pas clair, puisque de par leur forme, tous les casques se ressemblent, et pour un produit de ce type, il n'apparaît pas possible d'inventer quelque chose de très différent par rapport à ce qui existe déjà.La nature des composants embarqués par ces écouteurs n'est pas non plus très claire. On sait néanmoins qu'à chaque nouvelle sortie de matériel acoustique, Apple innove en intégrant une puce d'un nouveau type. Par exemple, les AirPods embarquent une puce W1 pour le Bluetooth, tandis que le HomePod embarque une A8 SoC qui permet à l'enceinte de s'adapter à son environnement.Toujours selon Ming-Chi Kuo, ce nouveau casque devrait gérer Siri, comme le font déjà les AirPods. Quant à son prix, il devrait être supérieur à celui des AirPods, sans qu'on connaisse le chiffre exact pour le moment. Et pour les fans d'Apple préférant les écouteurs intra-auculaires, au même moment il devrait y avoir une nouvelle version des AirPods !