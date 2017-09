Apple : quelles annonces pour la keynote du 12 septembre 2017 ?

Une keynote en l'hommage de Steve Jobs

Apple Watch, Apple TV, Mac : les annonces attendues

Modifié le 01/09/2017 à 16h51

Le très attendu iPhone 8 sera-t-il dévoilé ?Pour sa prochaine keynote, qui se tiendra le 12 septembre 2017, Apple inaugurera le, une salle de conférence de 1.000 places située à, le nouveau campus d'Apple. L'occasion de rendre hommage au fondateur de la marque à la pomme, alors que l'iPhone fête ses 10 ans.Comme le veut la tradition lors des keynotes de septembre, Apple devrait présenter de nouveaux iPhone. On s'attend ainsi à découvrir l'iPhone 7s et l'iPhone 7 Plus. En revanche, on ne sait pas si Apple présentera son prochain smartphone haut de gamme, l'iPhone 8 ou si un événement lui sera exclusivement dédié.L'iPhone 8 a fait l'objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. D'après le New York Times, il s'affichera à 999 dollars sur le marché américain, ce qui laisse deviner un prix dépassant la barre des 1.000 euros en France. Il a également été prédit que l'appareil serait doté d'un écran sans bord, de la technologie OLED, d'un dispositif de reconnaissance faciale et de rechargement sans fil. Mais il faudra attendre les annonces d'Apple pour en avoir le cœur net.La keynote d'Apple sera également l'occasion de dévoiler la troisième génération de l'Apple Watch, qui devrait intégrer une antenne 4G et devenir indépendante de l'iPhone. On devrait également découvrir la nouvelle version de l'Apple TV.Les dates de sortie des mises à jour des systèmes d'exploitation iOS, macOS, watchOS et tvOS seront également annoncées. Enfin, même si c'est moins probable car une conférence leur sera dédiée, Apple pourrait en profiter pour en révéler davantage sur ses futurs Mac professionnels et sur son enceinte connectée, le HomePod.