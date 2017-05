Apple a plus de réserves liquides que le Canada et le Royaume-Uni réunis

Apple a doublé ses réserves liquides en quatre ans et demi

Apple a esquivé l'impôt américain sur le revenu des sociétés

Modifié le 02/05/2017 à 17h03

Ce mardi 2 mai 2017, Apple a publié ses résultats financiers trimestriels et il en ressort que la firme à la pomme détient 246,09 milliards de dollars de trésorerie, équivalents de trésorerie et valeurs mobilières de placement. Un montant qui représente plus du double de ce dont disposait Apple il y a quatre ans et demi.Désormais, la firme de Cupertino a des réserves liquides supérieures aux réserves liquides étrangères du Royaume-Uni et du Canada combinées.A l'instar de nombreuses autres grandes entreprises, Apple a pu accumuler autant de fonds en conservant près de 93 % de sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et valeurs mobilières de placement à l'étranger afin d'échapper à l'impôt de 35 % sur le revenu des sociétés en vigueur aux Etats-Unis. L'année dernière, Apple a été désigné comme l'entreprise arrivant en tête de l'évasion fiscale aux Etats-Unis avec 218,55 milliards de dollars de profits enregistrés à l'étranger.Néanmoins, l'administration de Trump a récemment affirmé vouloir baisser drastiquement les impôts sur les sociétés américaines, en faisant passer le taux de 35 à 15 %. Une mesure qui donnera certainement lieu à un bras de fer au Congrès américain, mais qui, si elle est adoptée, pourrait pousser Apple à revoir ses pratiques. Le PDG d'Apple a ainsi indiqué que ce changement pourrait donner plus de flexibilité à la firme pour augmenter les revenus du capital.