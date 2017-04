Apple rompt avec son fournisseur de puces vidéo

Apple veut réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs

Un nouveau look pour l'iPhone ?

Modifié le 03/04/2017 à 17h30

Le fait qu'Apple ne développe pas l'ensemble du matériel à l'intérieur de ses iPhone n'est pas un secret. Tout un écosystème de fournisseurs existe autour du géant californien, dont le Britannique Imagine Technologies, qui fabrique les puces graphiques à l'intérieur de ses appareils. L'entreprise emploie 1 700 salariés et touche des redevances sur chaque iPhone et iPad vendu. Mais bientôt, cela sera du passé : le fabricant s'est vu notifier par Apple que ce dernier «».La nouvelle est certainement un coup dur pour Imagination, qui dépend d'Apple pour la moitié de ses revenus. Son titre à la Bourse de Londres n'a pas tardé à dégringoler : en quelques heures, l'évaluation de l'entreprise est tombée de 765 millions de Livres sterling à tout juste 250 millions. La chute n'a pas manqué d'affecter Apple, qui détient 8 % du capital d'Imagination, mais l'impact a été limité.Selon un représentant d'Imagination cité par, une puce développée à 100 % en interne par Apple pourrait voir le jour dès le prochain iPhone. Apple a en effet eu du succès dans le développement en interne de processeurs, en revanche, il est inconcevable que la firme puisse utiliser la technologie développée par Imagination sans que le droit d'auteur de celui-ci soit mis en cause, estime l'interlocuteur de», a choisi de faire savoir Imagination dans un communiqué.Apple, choisira-t-il de continuer à mettre la technologie d'Imagination à l'intérieur de ses produits, au risque d'avoir un litige avec son (ancien) fournisseur, ou prendra-t-il le pari de changer radicalement de look de ses iPhone ? Les mois qui suivent fourniront sans doute une réponse.