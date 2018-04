Après Echo, bientôt un robot Amazon ?

Vesta : un futur robot domestique signé Amazon ?

Le projet Vesta a rassemblé la crème des spécialistes de robots

Modifié le 24/04/2018 à 11h46

Le développement d'un robot "maison" serait bien sur les rails dans le laboratoire d'avenir d'Amazon, révèle en exclusivité Bloomberg Au cours de la dernière décennie, Amazon s'est fait une renommée pour ses produits high-tech "maison". Après la tablette Fire, le Fire Phone, l'Amazon Fire TV et l'enceinte intelligente Echo, voici qu'Amazon se lancerait dans le développement d'un robot domestique. Selon les sources (anonymes, bien sûr) de, le Laboratoire 126 où tous ces produits high-tech ont vu le jour, a récemment multiplié les recrutements. Et pour cause : la firme se lance dans un nouveau projet, dont le nom de code est Vesta.Alors, qu'est-ce que Vesta, le bien-nommé ? Selon, il s'agirait d'un robot domestique. Après tout, Vesta est la déesse du foyer, censée veiller à ce qu'il soit paisible et que la vie y soit agréable. C'est précisément la mission de ce robot. Il vous reste peu de lessive ? Ou bien votre frigo est quasiment vide ? Vesta vous commandera le nécessaire. Ce robot pourrait circuler à travers la maison pour s'assurer que tout va bien et prévoir en quoi il peut être utile à son propriétaire.Toujours selon les sources de, Vesta devrait investir les foyers des employés d'Amazon courant 2018. Les collaborateurs de la firme seront chargés d'évaluer les capacités et l'utilité du robot avant qu'il ne soit disponible à l'ensemble des clients, probablement courant 2019.Le projet est supervisé par Gregg Zehr, le patron du Laboratoire 126 qui se trouve à Sunnyvale, en Californie. Max Paley, un ancien d'Apple, s'occupe de la partie "vision par ordinateur". Des ingénieurs venant d'autres firmes (surtout des géants de la robotique) feraient également partie de l'équipe.