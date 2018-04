Amazon dévoile le fonctionnement d'Amazon choice

Les critères dépendent du produit

Amazon Choice, un service automatisé ?

Modifié le 16/04/2018 à 11h42

Un effort de transparence qui lui permet d'éviter des soupçons de favoritisme.Si vous naviguez sur Amazon sur votre smartphone, il se pourrait à l'avenir que vous puissiez afficher pourquoi un produit a été désigné "Amazon Choice". Ces spécifications, observées parsur Amazon.com peuvent changer selon la catégorie d'objet que vous recherchez, mais se fondent sur quelques critères généraux. Les objets mis en avant ont une note globale d'au moins 4 étoiles, un taux de retour plus faible que les concurrents, sont souvent recherchés et sont éligibles au service de livraison Amazon Prime.a présenté plusieurs produits labellisés, tels que l'ordinateur portable Acer Predator Helios 300. Celui-ci a été mis en avant d'après Amazon grâce à sa note moyenne de 4,1 étoiles, à un taux de retour 28 % plus bas par rapport à des produits similaires et parce qu'il apparaît souvent dans le moteur de recherche Amazon. Cet outil ne se limite pas aux produits électroniques et pourrait à terme toucher toutes les ventes Amazon. Cette mise à jour du site est encore en cours de développement sur amazon.com et nous n'avons pas encore vu de tels renseignements sur le site français.Le programme Amazon avait initialement été prévu pour l'assistant vocal Alexa, avant de s'étendre à tout type de vente. Le géant du commerce en ligne avait alors précisé qu'Amazon Choice ne recommandait que des produits très bien notés, à un prix abordable et expédiés rapidement. Une enquête menée récemment pars'est penchée sur ce programme et sur les interrogations qu'il soulevait. David Carnoy concluait alors que le label Amazon Choice ne pouvait pas être acheté par un vendeur et que les entreprises n'étaient pas au courant des critères de sélection. Par ailleurs, Amazon ne réalise aucun test et ne prend pas en considération les tests de sites web spécialisés.Amazon Choice est-il alors un programme automatique ? Les critères d'sont quantifiables (nombre de retours, note moyenne, nombre de recherches, nombre de jours pour l'expédition du colis...). Nous ne sommes pas encore en mesure de dire si des employés paramètrent les sélections d'Amazon Choice ou si elles sont établies par une intelligence artificielle. L'efficacité de choix automatisés pourrait avoir des conséquences sur le métier de testeur professionnel.