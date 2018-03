Alexa sait désormais trouver des chansons selon votre humeur

Musique : Alexa vous comprend de plus en plus !

Pour faire des recherches efficaces, mieux vaut être abonné Amazon Music

Modifié le 09/03/2018 à 16h22

Alexa sait désormais trouver des titres musicaux correspondant à des critères formulés vaguement. Sans surprise, cette fonctionnalité concernera uniquement le catalogue Amazon Music.Au cours des six derniers mois,a progressivement permis à ses utilisateurs de créer des playlists avec la voix, de créer des alarmes musicales, de trouver des titres musicaux pour telle ou telle occasion (dîner, jogging etc.), de vous passer les titres les plus écoutés dans un pays donné...Désormais, Amazon va encore plus loin, en permettant de faire des recherches avec des requêtes encore mois précises. Concrètement, vous pouvez vous limiter à indiquer le genre musical que vous cherchez, de donner un repère temporel (, etc.) et même formuler la requête inverse en lui demandant de vous passer un titre que vous n'avez pas écouté depuis longtemps.Maintenant, Alexa comprend donc des requêtes commeetComme il fallait s'y attendre, ces fonctionnalités sont compatibles uniquement avec le. Amazon offre donc à ses clients des fonctionnalités avancées ; en échange, pour en profiter, il faut rester sous le pavillon « maison » en payant tous les mois son abonnement à Amazon Music.Combien de personnes pourront en profiter ? Le nombre d'abonnés Amazon Music n'est pas connu. Selon une étude sortie en 2017, le service aurait 16 millions d'abonnés, ce qui le rangerait troisième après Spotify et Apple Music.