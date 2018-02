Alexa programmée pour ne pas réagir à son nom pendant la pub

Le Superbowl, paradis publicitaire, cauchemar des enceintes connectées

Plusieurs méthodes pour faire taire Alexa

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Cette technologie a été baptisée par Amazon « empreinte acoustique » ().Encore confidentielles chez nous, les enceintes connectées sont déjà partout, ou presque dans les foyers américains. Fin 2017, 40 millions d'entre eux en avaient fait l'acquisition, et un foyer sur deux déclare vouloir le faire dans le courant de l'année. Ce qui explique qu'Amazon Echo, HomePod et autres Google Home apparaissent dans de nombreuses pubs TV et radio aux Etats-Unis ces derniers temps.Les marchands d'enceintes connectées ne pouvaient donc pas passer à côté du Superbowl, la finale du championnat NFL remportée à la surprise générale par les Philadelphia Eagles. Ce rendez-vous est le point d'orgue de la saison publicitaire avec des spots publicitaires négociés 120.000 dollars la seconde ! Mais il y avait un risque : qu'à chaque pub mentionnant Alexa, l'IA se croit interpellée et s'active. Un travers paré par Amazon.Dès 2014, Amazon a en effet soupesé la gêne qu'occasionnerait la publicité si à chaque spot son IA venait à se réveiller. La société de Jeff Bezos a donc fait breveter une technologie baptisée, empreinte acoustique, qui aide Alexa à discerner une pub d'une authentique commande vocale. Le brevet déposé par Amazon décrit deux méthodes de discrimination.La première consiste à transmettre aux appareils Echo un snippet, un court extrait de la publicité avant sa diffusion. Echo en retient une empreinte acoustique qui lui permet de distinguer le spot d'une commande. La deuxième tactique est plus subtile : le spot de pub lui-même envoie un signal inaudible intimant à Alexa l'ordre d'ignorer la commande de réveil. Le service Cloud d'Alexa est lui aussi vigilant : en cas d'afflux simultané de commandes jusqu'à ses serveurs, Amazon sait faire la part des choses entre une authentique commande et un réveil publicitaire. Le groupe assure parvenir à bloquer 80 à 90% des réponses inutiles.