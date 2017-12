Jeff Bezos, l’homme qui valait 100 milliards

L'homme le plus riche du monde

Bezos, Investisseur avisé

Modifié le 01/12/2017 à 13h58

Un niveau de richesse plus jamais atteint par un milliardaire depuis Bill Gates en 1999.En consultant son relevé de banque lundi soir, Jeff Bezos, le CEO d'Amazon, a pu constater la bonne santé de ses finances personnelles. Après avoir pris près de 5 % la semaine dernière, le titre Amazon coté au Nasdaq grappillait encore 1,64 % lundi 27 novembre, atteignant son plus haut historique, à 1.205 dollars. Détenteur de 20 % du capital d'Amazon, Jeff Bezos a ainsi gagné plus de 2,5 milliards de dollars en 48 heures.Une valorisation qui lui permet, à 53 ans, de devenir l'homme le plus riche du monde, et peut-être même de l'Histoire. Depuis le 1er janvier, Jeff Bezos est passé du 4ème au 1er rang du célèbre classement Forbes, reléguant Bill Gates 11 milliards de dollars derrière lui. Un enrichissement à très haut débit, qui vient couronner 30 ans d'une carrière marquée par quelques intuitions de génie.La vie de Jeff Bezos est un conte moderne, qui coche toutes les cases du mythe américain du. Né en 1964, Jeffrey Jorgensen, d'un père artiste de cirque qui l'abandonne à sa naissance, Jeff prend le nom de son beau-père d'origine cubaine. Il grandit à la campagne et montre très jeune des signes de précocité. Passionné de science-fiction, Bezos sort en 86 diplômé de Princeton. Il est courtisé par des géants comme Intel ou Andersen Consulting, mais préfère partir à New York rejoindre... une start-up, déjà.En 94, le trafic sur internet augmente de... 2.300 %. Bezos se forge alors une conviction : l'avenir est sur le web. Alors payé 1 million de dollars par an, il plaque son poste pour fonder Amazon. Il choisit d'abord le livre : pas cher, facile à stocker, ce sera sa porte d'entrée dans l'e-commerce. 23 ans plus tard, Amazon référence plus de 300 millions de produits. Entrepreneur de génie, Jeff Bezos est aussi un investisseur au nez creux. Il mise très tôt sur de jeunes pousses : Google, Uber, Airbnb. Toutes ont bien grandi. Sa startup à lui, Amazon, n'en est plus une non plus. Epouvantail de nombreux business traditionnels, des librairies au groupe Carrefour, Amazon pèse aujourd'hui 586 milliards de dollars. Des analyste voient le groupe atteindre les 1.000 milliards de valorisation avant trois ans. Ce qui permettrait à Jeff Bezos de doubler à nouveau une fortune déjà multipliée par 10 en 10 ans.