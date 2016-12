Amazon s’apprête à lancer un magasin sans caisses

Un ensemble sophistiqué de capteurs

Les caméras et capteurs du magasin Amazon Go reconnaissent les produits pris par le client

Les limites restent à connaître

Ah, qu'il serait bon de simplement prendre les articles dont on a besoin et de quitter le magasin ! Ce rêve d'un supermarché sans caisses, et sans files d'attente qui vont avec, a longtemps été désiré, tant par les consommateurs que par les géants technologiques, tel IBM avec cette vidéo il y a dix ans. En cette fin 2016, ce rêve est enfin devenu réalité, avec l'ouverture par Amazon d'un magasin Amazon Go.A son entrée dans le magasin, comme le montre cette vidéo de présentation , le client, muni d'un smartphone avec une application Amazon installée, devra y faire afficher un code QR et le scanner sur une borne en magasin. Ensuite, tout comme dans un supermarché classique, il faudra se servir sur les étalages. Mais c'est là que cela devient intéressant : la multitude des caméras et de capteurs en tous genres dont est muni ce magasin reconnaît automatiquement les articles que le client prend et les rajoute à son panier virtuel dans l'application Amazon. Ce système sophistiqué serait même capable de comprendre qu'un client n'a pas pris l'article, s'il l'a pris puis l'a reposé.Pour le moment, Amazon communique peu sur sa dernière merveille technologique, et cela provoque d'autant plus d'interrogations. Le système saura-t-il comprendre à tous les coups quand un client a pris un produit pour l'acheter et quand il l'a tenu dans ses mains, mais ne l'a finalement pas pris ? Y compris lorsqu'il a reposé le produit ailleurs que sur « son » étagère ? Sera-t-il confus lorsque deux clients feront leurs courses ensemble, mais qu'un seul des deux paiera ? Et cela sera-t-il tout simplement possible ? L'ouverture au grand public, prévue pour le début de l'année prochaine, donnera sans doute un élément de réponse.