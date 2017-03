OptionSpace : le AirBnb des bureaux

Louer des bureaux à une entreprise pendant une courte durée

90 % des revenus pour les propriétaires des locaux

Modifié le 15/03/2017 à 12h31

Une entreprise a en effet, toujours besoin de bureaux mais ne peut pas forcément se le permettre ou n'en a pas l'utilité tous les jours. Voici donc la solution : OptionSpace.OptionSpace se voudrait le AirBnb des bureaux professionnels : la start-up a lancé son site Internet le 14 mars 2014 et est donc officiellement ouverte. Basée à Berlin, en Allemagne, elle propose ses services outre-Rhin pour l'instant. Mais elle ne manquera pas d'évoluer si le succès est au rendez-vous. Cela reste à prouver : si les locations touristiques ont toujours la cote, les locations de bureaux n'en sont qu'à leurs débuts.Mais l'idée est intéressante : toute entreprise, start-up y compris, qui détient des bureaux peut en proposer la totalité ou une partie à la location afin, comme pour AirBnb, d'améliorer ses rentrées d'argent. Les bureaux peuvent être vides ou meublés et les locations doivent être proposées pour une durée minimum d'un mois. OptionSpace se rémunère, comme AirBnb et consorts, par commission : dès lors que le contrat est signé entre les deux entreprises, la start-up touche 10 % de la somme et 90 % reviennent à l'entreprise qui propose les locaux. Afin d'éviter les abus, les entreprises ne peuvent pas louer plus de 12 mois d'affilée leurs locaux.Pour son lancement, OptionSpace propose des locaux à Berlin, Munich, Francfort et Hambourg et prévoit d'élargir son offre dans le courant de 2017.